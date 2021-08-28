США виділять Україні $60 мільйонів допомоги для зміцнення оборони

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні фінансову допомогу у розмірі до $60 мільйонів за рахунок коштів Пентагону для зміцнення оборони.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Кошти будуть виділені на оборонну продукцію, озброєння, військову освіту і підготовку кадрів.
У червні цього року, перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним, Байден тимчасово заморозив військову допомогу Україні. Тепер же, напередодні запланованої на 31 серпня у Вашингтоні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, він ухвалив рішення про допомогу.
- У Білому домі раніше заявили, що Україні буде висловлена підтримка суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям російської агресії.
- Президенти обговорять ситуацію із безпекою, питання Донбасу, російський газопровід «Північний потік — 2» і гарантії для України після його запуску, а також економічне співробітництво, зокрема інвестиції. США зі свого боку порушать питання боротьби з корупцією та імплементації реформ.