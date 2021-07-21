Офіс президента назвав теми, які Зеленський планує обговорити з Байденом під час першої зустрічі

Президент України Володимир Зеленський під час першої зустрічі із президентом США Джо Байденом насамперед буде говорити про безпекову ситуацію та очікує на конкретні домовленості.

Відповідну заяву опублікували на сайті президента у середу, 21 липня.

На порядку денному переговорів насамперед безпекові питання: протидія російській агресії, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки України та Європи, військова та військово-оборонна взаємодія. Також Україна та США продовжать обговорювати проєкт «Північний потік — 2». Зазначимо, що 21 липня стало відомо, що Штати та Німеччина досягла угоди з цього приводу: вона передбачає, зокрема, продовження транзиту газу через Україну на 10 років.