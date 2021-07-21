Офіс президента назвав теми, які Зеленський планує обговорити з Байденом під час першої зустрічі

Президент України Володимир Зеленський під час першої зустрічі із президентом США Джо Байденом насамперед буде говорити про безпекову ситуацію та очікує на конкретні домовленості.
Відповідну заяву опублікували на сайті президента у середу, 21 липня.
На порядку денному переговорів насамперед безпекові питання: протидія російській агресії, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки України та Європи, військова та військово-оборонна взаємодія. Також Україна та США продовжать обговорювати проєкт «Північний потік — 2». Зазначимо, що 21 липня стало відомо, що Штати та Німеччина досягла угоди з цього приводу: вона передбачає, зокрема, продовження транзиту газу через Україну на 10 років.
Також від зустрічі очікують конкретних угод та спільних проєктів у сферах безпеки й оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації.
Незабаром керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відвідають Вашингтон, аби обговорити там зміст зустрічі.
- 30 серпня 2021 року у Вашингтоні відбудеться перша зустріч Зеленського та Байдена. До цього вони лише спілкувались телефоном.
- У липні Зеленський заявляв, що проситиме Байдена під час їхньої зустрічі про участь у переговорах щодо Донбасу.