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Білий дім запросив Зеленського на зустріч 30 серпня

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Білий дім запросив Зеленського на зустріч 30 серпня

США очікують на візит президента України Володимира Зеленського 30 серпня. Це буде перша його зустріч із Джо Байденом.

Про це йдеться у заяві Білого дому від 21 липня.

«Президент Байден з нетерпінням чекає можливості вітати президента України Володимира Зеленського у Білому домі 30 серпня 2021 року», — йдеться у заяві.

Білий дім наголошує, що ця зустріч підтвердить підтримку України у питаннях російської війни на Донбасі, а також підтримку у галузі енергетичної безпеки та антикорупційних реформах.

Перед цим Зеленський заявляв, що проситиме Байдена під час їхньої зустрічі про участь у переговорах щодо Донбасу.

Перша телефонна розмова Зеленського та Байдена відбулась 2 квітня 2021 року. Тоді американський лідер вкотре підтримав територіальну цілісність і суверенітет на тлі російської агресії в Криму і на Донбасі.