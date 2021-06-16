Путін: Україну з Байденом обговорювали, а тему вступу в НАТО зачіпали «мазком»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що обговорював з лідером США Джо Байденом Україну та її ймовірний майбутній вступ у НАТО.

Про це він розповів на підсумковій пресконференції у Женеві.

«Що стосується України, так, ця тема порушувалася. Не можу сказати, що вже дуже детально, але наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден із тим, що в основі врегулювання на південному сході України повинні лежати Мінські угоди. З приводу можливого вступу України в НАТО тема зачіпалася мазком. Тут, мабуть, нічого обговорювати [...]. Щодо зобов'язань стосовно України. У нас зобов'язання тільки одне — сприяти реалізації Мінських угод. І якщо українська сторона готова до цього, то ми підемо цим шляхом», — заявив Путін.

Він учергове заявив про необхідність змін до Конституції України — для інтеграції бойовиків «ЛНР» і «ДНР» в особливому правовому статусі, і звинуватив Україну у «відступі» від Мінських угод.

«Ще в листопаді минулого року українська сторона представила свої міркування про те, як вона думає реалізовувати Мінські угоди. Там написано, що насамперед потрібно представити пропозиції щодо політичної інтеграції Донбасу в українську правову систему і Конституцію [...]. Друге — що межа між РФ і Україною, донбаською лінією, починає займатися прикордонними військами України наступного дня після проведення виборів. Стаття 9. Що запропонувала Україна? Вона запропонувала першим кроком повернути ЗСУ до місць постійної дислокації. Що це означає? Що війська України мають зайти на Донбас. Друге — вони запропонували закрити кордон між РФ і Україною в цій частині. І третє — вибори провести через три місяці після цих двох кроків. Не треба бути юристом, не треба мати спеціальної освіти, щоб зрозуміти, що це нічого спільного не має з Мінськими угодами. Це повністю Мінським угодами суперечить. Тому які ж додаткові зобов'язання на себе може взяти Росія?» — сказав Путін.

Голова РФ повідомив, що домовився з Байденом повернути послів.

«Домовилися, що це питання вирішене. Вони повертаються до місця своєї служби. Коли — завтра або післязавтра — це питання суто технічного характеру», — сказав Путін.

Крім того, МЗС Росії та Держдепартамент США відновлять дипломатичні звʼязки.

«Там є про що говорити, завалів накопичилося дуже багато. Як мені здалося, обидві сторони налаштовані на те, щоб шукати рішення», — зазначив Путін.