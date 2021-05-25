Байден на зустрічі з Путіним планує обговорити Україну та Білорусь

Президент США Джо Байден під час запланованої на 16 червня зустрічі у Швейцарії з президентом Росії Володимиром Путіним планує обговорити питання України, зокрема щодо скупчення російських військ біля кордону та в окупованому Криму.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, цитує Reuters.
Крім України, за її словами, американський лідер також хоче обговорити з Путіним, зокрема, примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання білоруськими силовиками колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Псакі підкреслила, що Байден не боїться протистояти опонентам і «буде використовувати особисту дипломатію, щоб визначити сфери, котрі у нього викликають занепокоєння».
- 13 квітня Джо Байден запропонував Путіну провести зустріч, але у третій країні — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США та Росією». Представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозицію вивчають і оцінюють.
- Майданчики для переговорів запропонували Фінляндія, Австрія, Ісландія, Чехія та Швейцарія. За даними росЗМІ, Кремль розглядав саме останній варіант.