Байден на зустрічі з Путіним планує обговорити Україну та Білорусь

Президент США Джо Байден під час запланованої на 16 червня зустрічі у Швейцарії з президентом Росії Володимиром Путіним планує обговорити питання України, зокрема щодо скупчення російських військ біля кордону та в окупованому Криму.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, цитує Reuters.