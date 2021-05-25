Байден на встрече с Путиным планирует обсудить Украину и Беларусь

Президент США Джо Байден во время запланированной на 16 июня встречи в Швейцарии с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить вопрос Украины, в частности относительно скопления российских войск у границы и в оккупированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, цитирует Reuters.
Кроме Украины, по ее словам, американский лидер также хочет обсудить с Путиным, в частности, принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержания беларусскими силовиками бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Псаки подчеркнула, что Байден не боится противостоять оппонентам и «будет использовать личную дипломатию, чтобы определить сферы, которые у него вызывают беспокойство».
- 13 апреля Джо Байден предложил Путину провести встречу, но в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией». Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение изучают и оценивают.
- Площадки для переговоров предложили Финляндия, Австрия, Исландия, Чехия и Швейцария. По данным росСМИ, Кремль рассматривал именно последний вариант.