Байден на встрече с Путиным планирует обсудить Украину и Беларусь

Президент США Джо Байден во время запланированной на 16 июня встречи в Швейцарии с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить вопрос Украины, в частности относительно скопления российских войск у границы и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, цитирует Reuters.