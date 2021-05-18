РосСМИ: Швейцария рассматривается как наиболее вероятное место встречи Путина и Байдена

В США и России как наиболее вероятное место встречи Владимира Путина и Джо Байдена рассматривают Швейцарию.

Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

В Кремле официально не подтверждают ни вероятное место проведения, ни планирование самого факта встречи. Источники отмечают, что судьба саммита будет зависеть от переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тони Блинкена, которые состоятся 19—20 мая.

Сами же переговоры между Путиным и Байденом планируются на середину июня.