РосСМИ: Швейцария рассматривается как наиболее вероятное место встречи Путина и Байдена

В США и России как наиболее вероятное место встречи Владимира Путина и Джо Байдена рассматривают Швейцарию.
Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
В Кремле официально не подтверждают ни вероятное место проведения, ни планирование самого факта встречи. Источники отмечают, что судьба саммита будет зависеть от переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тони Блинкена, которые состоятся 19—20 мая.
Сами же переговоры между Путиным и Байденом планируются на середину июня.
- 13 апреля президент США Джо Байден во время второго телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным предложил провести встречу, но в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией». Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение изучают и оценивают, но говорить об этом предметно пока рано.
- Площадки для переговоров уже предложили Финляндия, Австрия, Исландия и Чехия. Также это сделала и Швейцария, хотя МИД официально не комментировал эту информацию «из соображений конфиденциальности». Там только отметили, что страна всегда готова предложить свои услуги, если они будут нужными и полезными.