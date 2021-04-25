В Кремле заявили, что Путин и Байден могут встретиться в июне. Но решение еще будет зависеть от «многих факторов»

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может произойти уже в июне, но принятие окончательного решения будет зависеть от «многих факторов».
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков в эфире одного из российских телеканалов, его слова приводит ТАСС.
Ушаков отметил, что с американской стороны о намерении провести встречу лидеров «сигналы есть, конечно». Однако, по его словам, на рабочем уровне обсуждение саммита пока не ведется.
«Пока еще нет [обсуждения на рабочем уровне], но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение», — сказал он.
Ушаков отметил, что в качестве возможного срока встречи называют июнь. По его словам, «даже есть конкретные даты», но он отказался их озвучивать.
- 13 апреля президент США Джо Байден во время второго телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным предложил провести встречу, но в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение изучается и оценивается, но говорить об этом предметно пока рано.
- 15 апреля в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США. В МИД России это назвали «деградацией двусторонних отношений» и пригрозили расплатой.
- Напомним, первый разговор Байдена и Путина состоялся 26 января. В нем Байден говорил о поддержке суверенитета Украины. После этого состоялась первая беседа американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским — на фоне наращивания войск России возле границ Украины.