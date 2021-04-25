В Кремле заявили, что Путин и Байден могут встретиться в июне. Но решение еще будет зависеть от «многих факторов»

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может произойти уже в июне, но принятие окончательного решения будет зависеть от «многих факторов».

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков в эфире одного из российских телеканалов, его слова приводит ТАСС.

Ушаков отметил, что с американской стороны о намерении провести встречу лидеров «сигналы есть, конечно». Однако, по его словам, на рабочем уровне обсуждение саммита пока не ведется.

«Пока еще нет [обсуждения на рабочем уровне], но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение», — сказал он.

Ушаков отметил, что в качестве возможного срока встречи называют июнь. По его словам, «даже есть конкретные даты», но он отказался их озвучивать.