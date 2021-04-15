«Будет тяжелый разговор». После введения санкций посла США вызвали в МИД России

В Министерство иностранных дел России вызвали посла США после введения Штатами новых санкций.

Об этом заявила представитель российского ведомства Мария Захарова, передает РБК.

«Разговор для американской стороны будет тяжелым», — добавила она. По ее словам, новые санкции США получат со стороны России «решительный отпор». «Ответ на санкции будет неотвратимым», — заявила Захарова.

По ее словам, ответственность за деградацию двухсторонних отношений «целиком лежит на Вашингтоне», американской стороне «придется осознать, что им придется за это расплачиваться».