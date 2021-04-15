«Будет тяжелый разговор». После введения санкций посла США вызвали в МИД России

В Министерство иностранных дел России вызвали посла США после введения Штатами новых санкций.
Об этом заявила представитель российского ведомства Мария Захарова, передает РБК.
«Разговор для американской стороны будет тяжелым», — добавила она. По ее словам, новые санкции США получат со стороны России «решительный отпор». «Ответ на санкции будет неотвратимым», — заявила Захарова.
По ее словам, ответственность за деградацию двухсторонних отношений «целиком лежит на Вашингтоне», американской стороне «придется осознать, что им придется за это расплачиваться».
- В четверг в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении новых санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, аннексии Крыма и вмешательства в выборы в США.
- Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с послом США в России, которая состоялась на следующий день после разговора Джо Байдена и Владимира Путина, заявил, что Штаты должны воздержаться от введения санкций. Иначе, пригрозил он, Москва отреагирует «решительно».