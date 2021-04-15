«Буде важка розмова». Після введення санкцій посла США викликали в МЗС Росії

До Міністерства закордонних справ Росії викликали посла США після запровадження Штатами нових санкцій.
Про це заявила представник відомства Марія Захарова, передає РБК.
«Розмова для американської сторони буде важкою», — додала вона. За її словами, нові санкції США отримають з боку Росії «рішучу відсіч». «Відповідь на санкції буде невідворотною», — заявила Захарова.
За її словами, відповідальність за деградацію двосторонніх відносин «цілком лежить на Вашингтоні», американській стороні «варто усвідомити, що їм доведеться за це розплачуватися».
- У четвер у Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній і осіб, а також висилають з США 10 дипломатів. Міністерство фінансів США опублікувало три окремі новини про запровадження санкцій. Вони стосуються кібератак на американські установи, окупації Криму та втручання у вибори в США.
- Помічник президента Росії Юрій Ушаков на зустрічі з послом США в Росії, яка відбулася наступного дня після розмови Джо Байдена і Володимира Путіна, заявив, що Штати мають утриматися від запровадження санкцій. Інакше, пригрозив він, Москва відреагує «рішуче».