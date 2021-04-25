У Кремлі заявили, що Путін і Байден можуть зустрітися в червні. Але рішення ще залежатиме від «багатьох факторів»

Зустріч президента Росії Володимира Путіна та американського лідера Джо Байдена може відбутися вже в червні, але ухвалення остаточного рішення залежатиме від «багатьох факторів».

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков ефірі одного з російських телеканалів, його слова наводить ТАСС.

Ушаков зазначив, що з боку США про намір провести зустріч лідерів «сигнали є, звичайно». Однак, за його словами, на робочому рівні обговорення саміту поки не ведуть.

«Поки ще немає [обговорення на робочому рівні], але сигнал отриманий, розглянемо. Залежно від багатьох факторів будемо приймати рішення», — сказав він.

Ушаков зазначив, що можливим часом зустрічі «називають червень». За його словами, навіть є конкретні дати, але він відмовився їх озвучувати.