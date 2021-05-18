РосЗМІ: Швейцарія розглядається як найбільш імовірне місце зустрічі Путіна та Байдена

У США та Росії як найбільш імовірне місце зустрічі Володимира Путіна та Джо Байдена розглядають Швейцарію.

Про це повідомляє видання «Коммерсант» з посиланням на власні джерела.

У Кремлі офіційно не підтверджують ані ймовірне місце проведення, ані планування самого факту зустрічі. Джерела зазначають, що доля саміту залежатиме від перемовин очільника МЗС Росії Сергія Лаврова та державного секретаря США Тоні Блінкена, які відбудуться 19—20 травня.

Самі ж перемовини між Путіним та Байденом плануються на середину червня.