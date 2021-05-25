В Кремле и Белом доме подтвердили саммит президентов. Путин и Байден встретятся 16 июня

В Кремле и Белом доме официально подтвердили встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Она состоится 16 июня в Швейцарии.
Об этом сообщили пресс-службы администраций обоих лидеров.
Американо-российской саммит проведут в Женеве. В Кремле рассказали, что на повестке дня будут как актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, так и международные проблемы, в частности борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
В Белом доме тоже выпустили аналогичное заявление с подтверждением. «Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», — отметили там.
- 13 апреля Джо Байден предложил Путину провести встречу, но в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией». Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение изучают и оценивают.
- Площадки для переговоров предложили Финляндия, Австрия, Исландия, Чехия и Швейцария. По данным росСМИ, Кремль рассматривал именно последний вариант.
- В начале мая Байден заявил, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО (саммит G7 и переговоры США—ЕС).