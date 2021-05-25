CNN: Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 15—16 июня

Первая личная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина состоится в июне в швейцарской Женеве.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что Белый дом и Кремль на этой неделе должны завершить переговоры об организации встречи. Ожидается, что она состоится 15-16 июня, по завершении первой международной поездки Байдена как президента.

Белый дом на этой неделе направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи со его российским коллегой.