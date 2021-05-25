CNN: Зустріч Байдена та Путіна відбудеться в Женеві 15—16 червня

Перша особиста зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна відбудеться в червні у швейцарській Женеві.
Про це повідомляє CNN з посиланням на американських посадовців.
Зазначається, що Білий дім і Кремль на цьому тижні повинні завершити переговори про організацію зустрічі. Очікується, що вона відбудеться 15—16 червня, після завершення першої міжнародної поїздки Байдена як президента. Білий дім на цьому тижні направив до Женеви радника з національної безпеки Джейка Саллівана для зустрічі з його російським колегою.
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