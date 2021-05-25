У Кремлі та Білому домі підтвердили саміт президентів. Путін і Байден зустрінуться 16 червня

У Кремлі та Білому домі офіційно підтвердили зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена. Вона відбудеться 16 червня у Швейцарії.
Про це повідомили пресслужби адміністрацій обох лідерів.
Американсько-російській саміт проведуть у Женеві. У Кремлі розповіли, що на порядку денному будуть як актуальні питання двостороннього співробітництва, так і міжнародні проблеми, зокрема боротьба з пандемією коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів.
У Білому домі теж випустили аналогічну заяву із підтвердженням. «Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США та Росією», — зазначили там.
- 13 квітня Джо Байден запропонував Путіну провести зустріч, але у третій країні — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США та Росією». Представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозицію вивчають і оцінюють.
- Майданчики для переговорів запропонували Фінляндія, Австрія, Ісландія, Чехія та Швейцарія. За даними росЗМІ, Кремль розглядав саме останній варіант.
- На початку травня Байден заявляв, що він очікує зустрічі з Путіним, коли відправиться до Європи в середині червня для зустрічей із лідерами НАТО (саміт G7 і переговори США—ЄС).