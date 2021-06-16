У Швейцарії розпочалась зустріч Путіна та Байдена

У Женеві на віллі La Grange розпочалась зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Лідери країн потиснули один одному руки та відправились на протокольну фотосесію.
Це їхня перша зустріч як президентів. Путін на початку зустрічі подякував Байдена за ініціативу її проведення і висловив надію, що переговори будуть продуктивними. У відповідь Байден заявив, що зустріч віч на віч корисна.
Розширена зустріч за участю членів делегацій (міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та глави Державного департаменту США Ентоні Блінкена) розпочнеться через дві години, а ще через дві — другий раунд особистої зустрічі президентів. Якщо вони вважатимуть за потрібне, то переговорять і віч-на-віч. Після завершення другого раунду Байден і Путін виступлять з окремими заявами. Нагадаємо, що Байден відмовився від спільної пресконференції з Путіним.
Байден заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону і в окупованому Криму, ситуацію з увʼязненим опозиціонером Олексієм Навальним і кібератаки. Також президент США попередить Путіна про неприпустимість порушення суверенітету інших країн і нагадає про наслідки таких дій.
У Кремлі основними темами зустрічі називали «стратегічну стабільність», боротьбу з кіберзлочинністю, інформаційну безпеку, клімат, Арктику і коронавірус.
- У день переговорів Байдена із Путіним, 16 червня, посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова проведе зустріч у Державному департаменті США.