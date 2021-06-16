У Швейцарії розпочалась зустріч Путіна та Байдена

У Женеві на віллі La Grange розпочалась зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Лідери країн потиснули один одному руки та відправились на протокольну фотосесію.

Це їхня перша зустріч як президентів. Путін на початку зустрічі подякував Байдена за ініціативу її проведення і висловив надію, що переговори будуть продуктивними. У відповідь Байден заявив, що зустріч віч на віч корисна.