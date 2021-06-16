В Швейцарии началась встреча Путина и Байдена

Это их первая встреча как президентов. Путин в начале встречи поблагодарил Байдена за инициативу её проведения и выразил надежду, что переговоры будут продуктивными. В ответ Байден заявил, что встреча лицом к лицу полезна.

В Женеве на вилле La Grange началась встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Лидеры стран пожали друг другу руки и отправились на протокольную фотосессию.

Расширенная встреча с участием членов делегаций (министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Государственного департамента США Энтони Блинкена) начнется через два часа, а еще через два — второй раунд личной встречи президентов. Если они сочтут нужным, то переговорят и с глазу на глаз. После завершения второго раунда Байден и Путин выступят с отдельными заявлениями. Напомним, что Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным.

Байден заявлял, что планирует обсудить вопрос Украины, в частности скопление российских войск у границы и в оккупированном Крыму, ситуацию с заключенным оппозиционером Алексеем Навальным и кибератаки. Также президент США предупредит Путина о недопустимости нарушения суверенитета других стран и напомнит о последствиях таких действий.

В Кремле основными темами встречи называли «стратегическую стабильность», борьбу с киберпреступностью, информационную безопасность, климат, Арктику и коронавирус.