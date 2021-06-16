Посол Украины в США встретится с помощником Блинкена после переговоров Байдена и Путина

В среду, 16 июня, в день переговоров американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова проведет встречу в Государственном департаменте США.
Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
Согласно расписанию, встреча Маркаровой с исполняющим обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филиппом Рикером состоится в 19:00 (02:00 по Киеву).
- Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Швейцарии — через 2 дня после саммита НАТО. На переговорах лидеров стран будут сопровождать государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Байден заявлял, что планирует обсудить вопрос Украины, в частности скопление российских войск возле границы и в оккупированном Крыму.
- Также Байден предупредит Путина о недопустимости нарушения суверенитета других стран и напомнит о последствиях таких действий.
- Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным по итогам их встречи в Женеве.
- 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО — по его итогам Альянс обещает Украине членство через План действий по членству (ПДЧ) и призывает к реформам. Байден подчеркнул, что война на Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО.