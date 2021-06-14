В Брюсселе стартовал саммит НАТО. Главные темы — Россия, Китай и Украина

В Брюсселе (Бельгия) в штаб-квартире НАТО стартовал саммит Североатлантического Альянса, в котором принимают участие президенты и премьеры 30 государств-членов. Для лидера США Джо Байдена это первый саммит в должности президента.

Об этом сообщают CNN и Deutsche Welle.

Главные темы саммита — взаимоотношения с Россией и Китаем, а также противостояние угрозам со стороны этих стран. Кроме этого, будет обсуждаться сотрудничество НАТО с Украиной и Грузией.

Канцлер Германии Ангела Меркель, Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметили, что Альянс стоит перед глобальными вызовами на фоне гибридных угроз. Отдельно они отметили китайские и российские масштабные кибератаки и кампании по дезинформации.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите важной будет тема Беларуси из-за угроз со стороны режима Александра Лукашенко и попыток РФ «поглотить Беларусь для превращения ее в плацдарм».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что на саммите отдельно уделят внимание будущей встрече Байдена и президента России Владимира Путина.

«Президент Байден возьмет с собой на встречу с Путиным определенные жесткие месседжи», — заявил он.

Что касается Украины и Грузии, то в НАТО обсудят план действий по членству (ПДЧ) для Киева и Тбилиси. На этом саммите Украина и Грузия ПДЧ не получат. Ожидается, что Альянс подтвердит свое обещание 2008 года принять страны в свои ряды.