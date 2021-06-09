Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле XVIII века возле Женевского озера

Встреча лидеров США и России пройдет на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро. Саммит Джо Байдена и Владимира Путина запланирован на 16 июня.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Встречу организуют на вилле Ла Гранж, которая расположена в центре примыкающих друг к другу парков Ла Гранж и О Вив. Власти швейцарской Женевы закрыли эти парки до 18 июня, а полиция и армия установили по периметру ограждения, колючую проволоку и посты охраны.
Официально место встречи должны подтвердить вечером 9 июня.
На переговорах лидеров стран будут сопровождать государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
- Байден ранее заявлял, что планирует обсудить с Путиным вопрос Украины, в частности скопление российских войск возле границы и в оккупированном Крыму. Также он говорил, что даст понять Путину о недопустимости нарушений прав человека.
- 7 июня состоялся разговор между Байденом и Зеленским. Среди прочего, Байден поддержал инициативу Зеленского о создании «Крымской платформы». Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне. Зеленский отдельно поблагодарил США за решение предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины против коронавируса.
- Байден пригласил Зеленского в Белый дом в июле этого года.