Офис Зеленского убрал из текста его разговора с Байденом слова о поддержке вступления Украины в НАТО

Офис президента изменил текст сообщения о телефонной беседе Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, убрав оттуда слова американского лидера о поддержке вступления Украины в НАТО.

На это обратила внимание «Украинская правда».

В сообщении Офиса Зеленского говорилось: «Президент США отметил полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позицию Украины обязательно учтут при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня».

Теперь этот абзац в сообщении выглядит следующим образом: «Джо Байден заверил, что позицию Украины обязательно учтут при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе».

Американское издание Axios также отрицает слова Байдена о поддержке предоставления ПДЧ в Североатлантическом альянсе. «Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили сообщение», — заявил изданию представитель американского Совета национальной безопасности.