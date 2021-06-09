Зустріч Путіна і Байдена пройде на віллі XVIII століття біля Женевського озера

Зустріч лідерів США і Росії пройде на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро. Саміт Джо Байдена і Володимира Путіна запланований на 16 червня.
Про це пише Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.
Зустріч організовують на віллі Ла Гранж, яка розташована в центрі парків Ла Гранж і О Вів, які примикають один до одного. Влада швейцарської Женеви закрила ці парки до 18 червня, а поліція і армія встановили по периметру огорожі, колючий дріт і пости охорони.
Офіційно місце зустрічі повинні підтвердити ввечері 9 червня.
На переговорах лідерів країн будуть супроводжувати державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
- Байден раніше заявляв, що планує обговорити з Путіним питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону і в окупованому Криму. Також він говорив, що дасть зрозуміти Путіну про неприпустимість порушень прав людини.
- 7 червня відбувся розмова між Байденом і Зеленським. Серед іншого, Байден підтримав ініціативу Зеленського про створення «Кримської платформи». Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні. Зеленський окремо подякував США за рішення надати Україні 900 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.
- Байден запросив Зеленського в Білий дім в липні цього року.