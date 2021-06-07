В Офісі президента розповіли деталі розмови Зеленського і Байдена

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив «Бабелю» деталі телефонної розмови між Володимиром Зеленським та Джо Байденом.

За його словами, однією з найважливіших тем було будівництво російського трубопроводу «Північний потік — 2». Зеленський зазначив, що це «не економічний проєкт, а очевидна загроза безпеці». Джо Байден у відповідь підтвердив гарантії безпеки для України «у максимально широкому сенсі цього слова».

«Загалом розмова була дуже змістовною, дуже конкретною і тривала довше, ніж було заплановано. Обговорили увесь спектр актуальних тем – війну на Донбасі, інтеграцію в НАТО, реформування України, політику деолігархізації», — розповів Подоляк.

Ключовим у бесіді він назвав запрошення в Білий дім у липні цього року. Сам Зеленський вже подякував Байдену за запрошення.

Окремо радник президента Зеленського Енді Мак відреагував на повідомлення видання Axios, в якому стверджувалося, що Байден не запросить українського лідера через звільнення правління «Нафтогазу».

«Це ніколи не мало будь-якого офіційного підтвердження чи хоча б певного базування на відкритій заяві будь-кого з посадових осіб, цього ніколи не було в публічній чи непублічній комунікації між нашими державами на будь-якому рівні. Тим більше за два дня після змін у «Нафтагозі» держсекретар Блінкен офіційно заявив про офіційний візит до Києва і цей візит успішно відбувся», — сказав він у коментарі «Бабелю».

У релізі Офісу президента пізніше повідомили, що Байден знову висловив повну підтримку інтеграції України в НАТО і надання Плану дій щодо членства в Альянсі. Він також запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань в НАТО.

Крім цього Байден підтримав ініціативу Зеленського про створення «Кримської платформи». Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні.

Президент України окремо подякував США за рішення надати Україні 900 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.