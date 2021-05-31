Байден: На встрече дам понять Путину, что мы не позволим нарушать права человека

Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудит нарушение прав человека. Его цитаты приводит CNN.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон обязан высказываться, когда видит нарушение прав человека.

«Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве, чтобы дать понять, чего мы не будем делать — мы не будем стоять в стороне и позволять ему злоупотреблять этим правом», — подчеркнул Байден.

Ранее в Кремле и Белом доме официально подтвердили встречу Путина и Байдена — она состоится 16 июня в Швейцарии. Байден ранее заявлял, что планирует обсудить вопрос Украины, в частности скопление российских войск возле границы и в оккупированном Крыму.