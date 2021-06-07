В НАТО заявили, что у них нет консенсуса по поводу предоставления Украине ПДЧ. Но на саммите согласуют отдельное заявление

В Североатлантическом Альянсе сообщили, что сейчас среди-стран членов нет консенсуса по поводу предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Об этом на конференции Democracy in Action рассказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

«НАТО — организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет», — подчеркнул он.

Но Джоанэ отметил, что НАТО во время саммита в июне выпустит специальное заявление, в котором подтвердит преданность политике «открытых дверей» и стремлению Украины и Грузии стать членами Альянса.

Заместитель генсека пояснил, что Украине не стоит расстраиваться, так как в свое время похожая ситуация была и с Румынией, которую тоже сначала не хотели принимать в НАТО.

«Сначала не все поддерживали членство Румынии в НАТО. И был саммит в 1990-х, когда мы не получили приглашение в НАТО, на которое надеялись. Тогда у нас были большие проблемы в коммуникации с населением по этому поводу. Но, как видите, это изменилось — сейчас я говорю с вами как представитель НАТО», — рассказал он.