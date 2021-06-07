«Нет смысла смотреть в бинокль». Зеленский заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно решать немедленно

Вопрос о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, его нужно решить немедленно.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.
«Я думаю, если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно. Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас поставлена на карту, и именно сейчас нам нужна помощь», — сказал он.
По мнению Зеленского, Украина в конце концов вступит в НАТО, в то же время украинцы все больше разуверяются в этом.
«План действий по членству — настоящий сигнал. План действий по членству — это послание, прямое сообщение. Это еще не членство, но это реальное видение Украины как части НАТО в обозримом будущем», — добавил президент Украины.
- В начале мая президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2021 год. Программа нужна, чтобы выполнить приоритетные задачи по интеграции Украины в НАТО.
- Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе. В России, реагируя на это заявление, пригрозили масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления.
- В конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия не будут участвовать в саммите Альянса, который запланирован на июнь, поскольку на этот раз формат с партнерами не предусмотрен.