«Нет смысла смотреть в бинокль». Зеленский заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно решать немедленно

Вопрос о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, его нужно решить немедленно.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

«Я думаю, если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно. Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас поставлена на карту, и именно сейчас нам нужна помощь», — сказал он.