Белый дом: США поддерживают членство Украины в НАТО

В Белом доме заявили, что США поддерживают членство Украины в Североатлантическом Альянсе (НАТО).

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

По ее словам, Штаты считают, что двери НАТО должны быть открытыми для новых членов.

«Администрация Байдена привержена тем принципам, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», — сказала она.

На уточняющий вопрос по поводу того, означает ли это поддержку вступления Украины, она также дала утвердительный ответ.