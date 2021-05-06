Ермак: Соединенные Штаты полностью поддержали возможное получение Украиной ПДЧ в НАТО

Во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии Интерфакс-Украина.
«Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной ПДЧ в НАТО. В Альянсе много участников, кроме США, поэтому работа продолжается. США — наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО», — подчеркнул глава ОП.
В то же время, по его словам, подтверждение участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.
«На сегодняшний день отсутствуют какие-либо доказательства участия президента Украины в саммите НАТО [...], в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной ПДЧ», — добавил он.
- Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе. В России, реагируя на это заявление, пригрозили масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления.
- Посол Франции в Украине Этьен де Понсен 22 апреля заявил, что на ближайшем саммите НАТО будут рассматривать вопрос предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ).
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине, возможно, придется задуматься о восстановлении ядерного статуса, если страна не вступит в НАТО.