Ермак: Соединенные Штаты полностью поддержали возможное получение Украиной ПДЧ в НАТО

Во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии Интерфакс-Украина.

«Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной ПДЧ в НАТО. В Альянсе много участников, кроме США, поэтому работа продолжается. США — наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО», — подчеркнул глава ОП.

В то же время, по его словам, подтверждение участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.

«На сегодняшний день отсутствуют какие-либо доказательства участия президента Украины в саммите НАТО [...], в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной ПДЧ», — добавил он.