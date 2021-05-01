Госдеп: США хотят, чтобы для Украины двери в НАТО оставались открытыми. Но нужны реформы

Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы двери в НАТО оставались открытыми для претендентов, в том числе для Украины. Но подчеркивают необходимость проведения реформ, чтобы соответствовать требованиям и стандартам Альянса.

Об этом на брифинге заявил и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, цитирует Укринформ.

«Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства», — подчеркнул Рикер.

Он отметил, что США «безусловно, стремятся, чтобы такое государство как Украина могло работать в соответствии с этими стандартами».