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Госдеп: США хотят, чтобы для Украины двери в НАТО оставались открытыми. Но нужны реформы

Автор:
Виктория Мартынюк
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Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы двери в НАТО оставались открытыми для претендентов, в том числе для Украины. Но подчеркивают необходимость проведения реформ, чтобы соответствовать требованиям и стандартам Альянса.

Об этом на брифинге заявил и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, цитирует Укринформ.

«Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства», — подчеркнул Рикер.

Он отметил, что США «безусловно, стремятся, чтобы такое государство как Украина могло работать в соответствии с этими стандартами».

Рикер напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с НАТО, а также имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями, что обеспечивает целый ряд преференций. Много из этого, отметил он, предусматривает последовательное выполнение Украиной «глубоких и всесторонних» реформ.

«Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины. И мы будем продолжать наше взаимодействие [с украинской стороной] во всех этих сферах», — подчеркнул Рикер.