Госдеп: США хотят, чтобы для Украины двери в НАТО оставались открытыми. Но нужны реформы

Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы двери в НАТО оставались открытыми для претендентов, в том числе для Украины. Но подчеркивают необходимость проведения реформ, чтобы соответствовать требованиям и стандартам Альянса.
Об этом на брифинге заявил и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, цитирует Укринформ.
«Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства», — подчеркнул Рикер.
Он отметил, что США «безусловно, стремятся, чтобы такое государство как Украина могло работать в соответствии с этими стандартами».
Рикер напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с НАТО, а также имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями, что обеспечивает целый ряд преференций. Много из этого, отметил он, предусматривает последовательное выполнение Украиной «глубоких и всесторонних» реформ.
«Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины. И мы будем продолжать наше взаимодействие [с украинской стороной] во всех этих сферах», — подчеркнул Рикер.
- Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе. В России, реагируя на это заявление, пригрозили масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления.
- Посол Франции в Украине Этьен де Понсен 22 апреля заявил, что на ближайшем саммите НАТО будут рассматривать вопрос предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ). Следующий саммит Альянса запланирован на 14 июня.