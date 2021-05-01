Держдеп: США прагнуть, щоб для України двері в НАТО залишалися відчиненими. Але потрібні реформи

Адміністрація президента США Джо Байдена прагне, щоб двері в НАТО залишалися відчиненими для претендентів, зокрема, для України. Але наголошують на необхідності проведення реформ, щоб відповідати вимогам і стандартам Альянсу.

Про це на брифінгу заявив в. о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер, цитує Укрінформ.

«Адміністрація Байдена продовжує прагнути, аби двері в НАТО залишалися відчинені для претендентів, коли вони будуть готовими виконувати відповідні вимоги й зобов’язання», — наголосив Рікер.

Він зазначив, що США «безумовно, прагнуть забезпечити, щоб така держава як Україна могла працювати відповідно до цих стандартів».