Держдеп: США прагнуть, щоб для України двері в НАТО залишалися відчиненими. Але потрібні реформи

Адміністрація президента США Джо Байдена прагне, щоб двері в НАТО залишалися відчиненими для претендентів, зокрема, для України. Але наголошують на необхідності проведення реформ, щоб відповідати вимогам і стандартам Альянсу.
Про це на брифінгу заявив в. о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер, цитує Укрінформ.
«Адміністрація Байдена продовжує прагнути, аби двері в НАТО залишалися відчинені для претендентів, коли вони будуть готовими виконувати відповідні вимоги й зобов’язання», — наголосив Рікер.
Він зазначив, що США «безумовно, прагнуть забезпечити, щоб така держава як Україна могла працювати відповідно до цих стандартів».
Рікер нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, що забезпечує цілу низку преференцій. Багато з цього, зазначив він, передбачає послідовне виконання Україною «глибоких та всебічних» реформ.
«Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної України. І ми будемо продовжувати нашу взаємодію [з українською стороною] в усіх цих сферах», — наголосив Рікер.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО завершить війну на Донбасі. У Росії, реагуючи на цю заяву, пригрозили масштабною ескалацією на Донбасі в разі вступу.
- Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 22 квітня заявив, що на найближчому саміті НАТО розглядатимуть питання надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ). Наступний саміт Альянсу запланований на 14 червня.