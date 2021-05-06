Єрмак: Сполучені Штати повністю підтримали можливе отримання Україною ПДЧ в НАТО

Під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі Інтерфакс-Україна.

«Ми отримали сьогодні чергове підтвердження щодо повної підтримки можливого отримання Україною ПДЧ в НАТО. В Альянсі багато учасників, крім США, тому робота триває. США — наш стратегічний партнер і повністю підтримує наш вступ до НАТО», — наголосив глава ОП.

Водночас, за його словами, підтвердження участі Зеленського в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня поки що немає.

«На сьогодні відсутні будь-які докази участі президента України в саміті НАТО […], у рамках якого заплановано обговорення отримання Україною ПДЧ», — додав він.