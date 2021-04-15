Посол у Німеччині: Україна готова «подумати» про відновлення ядерного статусу, якщо не вступить до НАТО

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україні, можливо, доведеться задуматися про відновлення ядерного статусу, якщо країна не вступить у НАТО.

Про це він заявив в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk.

Мельник заявив про наймасовіше переміщення російських військ з часів Другої світової війни. «За нашою інформацією, майже 90 тисяч військових та їхні системи озброєння були стягнені до кордону та в окуповані Крим і Донбас. Це […] значно більше, ніж просто гра м’язами. […] Це цілком реальні військові приготування до нового нападу на Україну, до якого Берліну теж варто поставитися серйозно», — заявив дипломат.