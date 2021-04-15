Посол в Германии: Украина готова «подумать» о восстановлении ядерного статуса, если не вступит в НАТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине, возможно, придется задуматься о восстановлении ядерного статуса, если страна не вступит в НАТО.
Об этом он заявил в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.
Мельник заявил о наиболее массовом перемещении российских войск со времен Второй мировой войны. «По нашей информации, почти 90 тысяч военных и их системы вооружения были стянуты к границе и в оккупированные Крым и Донбасс. Это [...] гораздо больше, чем просто игра мускулами. [...] Это вполне реальные военные приготовления к новому нападению на Украину, к которому Берлину тоже стоит отнестись серьезно», — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что Украина сейчас нуждо больше, чем «красивые слова» и солидарность Запада. Посол отметил, что необходима военная поддержка. «Нам нужны современные системы вооружения, чтобы укрепить нашу обороноспособность», — отметил он.
Мельник подчеркнул, что Украина, чтобы защититься от российской агрессии, должна наконец стать членом НАТО.
«У Украины нет другого выбора. Или мы являемся частью такого союза, как НАТО, и вносим свой вклад, чтобы Европа стала сильнее, или у нас остается только один вариант — вооружаться самим и, возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать нашу защиту?» — подчеркнул дипломат.
Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе. В России, реагируя на это заявление, пригрозили масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Украинская разведка сообщала, что Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответ украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Кремль уже говорит о риске «возобновления войны» на Донбассе. В Минобороны Украины заявляют, что эскалация со стороны России неизбежна.
- Украинские власти призвали НАТО усилить войска вокруг Украины, а Россия говорит, что будет на эти действия отвечать. В Кремле заявили, что передвижение российских войск вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ «не представляет» для них угрозы.