Новости

Посол в Германии: Украина готова «подумать» о восстановлении ядерного статуса, если не вступит в НАТО

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Посол в Германии: Украина готова «подумать» о восстановлении ядерного статуса, если не вступит в НАТО

Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen / Flickr

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине, возможно, придется задуматься о восстановлении ядерного статуса, если страна не вступит в НАТО.

Об этом он заявил в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

Мельник заявил о наиболее массовом перемещении российских войск со времен Второй мировой войны. «По нашей информации, почти 90 тысяч военных и их системы вооружения были стянуты к границе и в оккупированные Крым и Донбасс. Это [...] гораздо больше, чем просто игра мускулами. [...] Это вполне реальные военные приготовления к новому нападению на Украину, к которому Берлину тоже стоит отнестись серьезно», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Украина сейчас нуждо больше, чем «красивые слова» и солидарность Запада. Посол отметил, что необходима военная поддержка. «Нам нужны современные системы вооружения, чтобы укрепить нашу обороноспособность», — отметил он.

Мельник подчеркнул, что Украина, чтобы защититься от российской агрессии, должна наконец стать членом НАТО.

«У Украины нет другого выбора. Или мы являемся частью такого союза, как НАТО, и вносим свой вклад, чтобы Европа стала сильнее, или у нас остается только один вариант — вооружаться самим и, возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать нашу защиту?» — подчеркнул дипломат.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе. В России, реагируя на это заявление, пригрозили масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления.