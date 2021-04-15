Посол в Германии: Украина готова «подумать» о восстановлении ядерного статуса, если не вступит в НАТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине, возможно, придется задуматься о восстановлении ядерного статуса, если страна не вступит в НАТО.

Об этом он заявил в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

Мельник заявил о наиболее массовом перемещении российских войск со времен Второй мировой войны. «По нашей информации, почти 90 тысяч военных и их системы вооружения были стянуты к границе и в оккупированные Крым и Донбасс. Это [...] гораздо больше, чем просто игра мускулами. [...] Это вполне реальные военные приготовления к новому нападению на Украину, к которому Берлину тоже стоит отнестись серьезно», — заявил дипломат.