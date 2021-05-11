Зеленский утвердил годовую программу Украина — НАТО для выполнения приоритетных задач

Президент Владимир Зеленский указом поручил Кабинету министров утвердить годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2021 год. Программа нужна для выполнения приоритетных задач по интеграции Украины в НАТО.

Кабмин в 20-дневный срок должен утвердить меры по выполнению программы, утвердить показатели эффективности, а также проинформировать общественность.

Национальная программа является системным документом, который содержит описание реформ по направлениям, определяет их стратегической цели и приоритетные задачи для реализации членства в НАТО. Особое внимание в программе уделено вопросам углубления взаимодействия с НАТО в рамках полученного Украиной в 2020 году статуса партнера расширенных возможностей.

Сама программа состоит из пяти разделов, предусматривающих исполнение мер политического, экономического, военного, оборонного, ресурсного и правового характера.