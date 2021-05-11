В МИД не рассчитывают, что на саммите НАТО в июне будет решение о ПДЧ для Украины

Министерство иностранных дел Украины работает над поиском формата привлечения Украины и Грузии к саммиту НАТО, который запланирован на 14 июня в Брюсселе.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире «Украина 24», цитаты приводит Интерфакс-Украина.

«Саммит, который запланирован на июнь, является так называемым мини-саммитом, и предполагает, что участие в нем примут только союзники. Но мы работаем сейчас с партнерами для того, чтобы найти формат привлечения Украины и Грузии к нему. И эта работа все еще продолжается, поэтому говорить о том, что саммит пройдет без привлечения Украины, рано», — сказал Кулеба.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, членство Украины в НАТО — «исторически неизбежно». Но в то же время он отметил, что «не думает», что на саммите в июне примут решение о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«Но для нас очень важно в принципе начать эту дискуссию, запустить соответствующий процесс, который приведет, в конце концов, к ПДЧ для Украины», — добавил Кулеба.

Отметим, 8 мая заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, говоря о том, что саммит пройдет без участия Украины, сказал, что на повестке дня заседания есть вопрос возможного предоставления Украине ПДЧ, так же как и не исключил, что союзники еще могут пересмотреть решение и пригласить Киев на саммит.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен 22 апреля также заявлял, что на ближайшем саммите НАТО будут рассматривать вопрос предоставления Украине ПДЧ.

Вместе с тем, официальный представитель НАТО подчеркнул, что альянс сам объявит как формат, так и повестку дня предстоящего саммита, когда для этого придет время.