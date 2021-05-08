Саммит НАТО пройдет без Украины, но в ОП не исключают, что решение еще могут пересмотреть

Саммит НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, пройдет без участия украинской стороны как страны-партнера, хотя в Офисе президента надеются, что в Альянсе еще пересмотрят это решение. На саммите будут поднимать вопрос возможного получения Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква в комментарии Укринформу.

Реагируя на информацию в СМИ о том, что Украину не пригласили на саммит НАТО, Жовква пояснил, что «будет корректнее говорить, что в Альянсе приняли решение провести заседание на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса».

То есть в этом году саммит проведут без участия стран-партнеров Альянса, к которым относится и Украина. Жовква отметил, что в этом саммите будут участвовать только страны-члены.

При этом он отметил, что Альянс действительно иногда проводит саммиты без привлечения стран-партнеров — как пример привел саммиты в Лондоне 2019 года и Страсбурге/Келе 2009-го. Поэтому, добавил он, нынешний саммит после избрания нового президента США достаточно ожидаемо может проходить именно в «узком кругу».

«Мы не исключаем, что принятое позавчера в штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным — за время, оставшееся до саммита, союзники могут его пересмотреть», — отметил Жовква.

Вместе с тем он подчеркнул, что главное для Украины — «содержательное наполнение саммита» и то, что тему Украины обязательно обсудят. «В этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-члены НАТО — и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша», — уточнил заместитель главы ОП.