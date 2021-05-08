Саміт НАТО пройде без України, але в ОП не виключають, що рішення ще можуть переглянути

Саміт НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі, проходитиме без участі української сторони як країни-партнера, хоча в Офісі президента сподіваються, що в Альянсі ще переглянуть це рішення. Разом з тим, на саміті порушуватимуть питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква в коментарі Укрінформу.

Реагуючи на інформацію у ЗМІ про те, що Україну не запросили на саміт НАТО, Жовква пояснив, що «буде коректним говорити, що в Альянсі ухвалили рішення про проведення засідання на рівні глав держав та урядів країн-членів Альянсу».

Тобто цього року саміт проведуть без участі країн-партнерів Альянсу, до яких належить й Україна. Жовква наголосив, що в цьому саміті братимуть участь лише країни-члени.

При цьому він зауважив, що Альянс справді іноді проводить саміти без залучення країн-партнерів — навів як приклад саміти в Лондоні 2019 року та Страсбурзі/Келі у 2009-му. Тому, додає він, цьогорічний саміт після обрання нового президента в США досить очікувано може проходити саме у «вузькому колі».

«Ми не виключаємо, що ухвалене позавчора у штаб-квартирі НАТО рішення може бути не остаточним — за час, що залишився до саміту, союзники мають можливість його переглянути», — зазначив Жовква.

Водночас він наголосив, що головним для України є «змістовне наповнення саміту» і те, що тему України обовʼязково обговорюватимуть. «У цьому нас запевняли всі наші найближчі партнери-члени НАТО — і США, і Канада, і Німеччина, і Франція, і Польща», — уточнив заступник глави ОП.