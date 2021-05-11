У МЗС не розраховують, що на саміті НАТО в червні буде рішення про ПДЧ для України

Міністерство закордонних справ України працює над пошуком формату залучення України та Грузії до саміту НАТО, який запланований на 14 червня в Брюсселі.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі «Україна 24», цитати наводить Інтерфакс-Україна.
«Саміт, який заплановано на червень, є так званим мінісамітом і передбачає, що участь у ньому братимуть лише союзники. Але ми працюємо наразі з партнерами для того, щоб знайти формат залучення України та Грузії до нього. І ця робота все ще триває, тому говорити про те, що саміт відбудеться без залучення України, рано», — сказав Кулеба.
На думку глави зовнішньополітичного відомства, членство України в НАТО — «історично неминуче». Але водночас він зазначив, що «не думає», що на саміті в червні ухвалять рішення про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).
«Але для нас дуже важливо в принципі розпочати цю дискусію, запустити відповідний процес, який приведе, врешті-решт, до ПДЧ для України», — додав Кулеба.
Зазначимо, 8 травня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, говорячи про те, що саміт відбудеться без участі України, сказав, що на порядку денному засідання є питання можливого надання Україні ПДЧ, так само як і не виключив, що союзники ще можуть переглянути рішення і запросити Київ на саміт.
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 22 квітня також заявляв, що на найближчому саміті НАТО розглядатимуть питання надання Україні ПДЧ.
Разом з тим, офіційний представник НАТО наголосив, що альянс сам оголосить як формат, так і порядок денний майбутнього саміту, коли для цього прийде час.
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