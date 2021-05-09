В НАТО объявят повестку дня саммита ближе к дате. Будут ли рассматривать вопрос ПДЧ для Украины — не уточняют

Североатлантический альянс сам объявит как формат, так и повестку

будущего саммита, запланированного на 14 июня в Брюсселе, когда для этого придет время.

Об этом заявил официальный представитель НАТО в комментарии Интерфакс-Украина.

«Формат и повестка дня саммита НАТО 14 июня будут объявлены ближе к дате. Как сказал генеральный секретарь, у лидеров НАТО будет содержательная и дальновидная повестка дня, в основе которой будет инициатива НАТО-2030», — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, будет ли предметом обсуждения предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), представитель Альянса сказал: «Что касается членства, НАТО проводит политику открытых дверей, и союзники по НАТО поддерживают свои решения, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году [предоставить членство Украине и Грузии, когда для этого придет время]. В то же время мы ожидаем, что Украина продолжит уделять внимание внутренним реформам, консолидировать свои демократические институты, укреплять верховенство права и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО».

Представитель НАТО заверил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, «помогая укреплять потенциал ее вооруженных сил, а также проводя более широкие реформы, которые помогают стране продвигаться вперед в ее евроатлантических стремлениях».

Напомним, накануне заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, говоря о том, что саммит пройдет без участия Украины, сказал, что в повестке дня заседания есть вопрос возможного предоставления Украине ПДЧ, так же как и не исключил, что союзники еще могут пересмотреть решение и пригласить Киев на саммит.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен 22 апреля также заявлял, что на ближайшем саммите НАТО будет рассматривать вопрос предоставления Украине ПДЧ.