«Немає сенсу дивитися в бінокль». Зеленський заявив, що питання вступу України до НАТО потрібно вирішувати негайно

Питання про вступ України до НАТО не можна відкладати на майбутнє, його потрібно вирішити негайно.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю Axios.

«Я думаю, якщо нам раді в НАТО, якщо вони справді хочуть бачити нас членом, то немає сенсу дивитися в бінокль, у якесь віддалене майбутнє і обговорювати це майбутнє. Це питання має бути вирішене негайно. Ми перебуваємо в небезпеці просто зараз, нашу незалежність просто зараз поставлено на карту, і саме зараз нам потрібна допомога», — сказав він.