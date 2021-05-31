У НАТО остаточно підтвердили, що Україна та Грузія не візьмуть участі в саміті Альянсу

У Північноатлантичному Альянсі підтвердили, що Україна та Грузія не візьмуть участі у саміті НАТО, який запланований на червень.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції.

Він зазначив, що саміт буде коротким, а тому там будуть присутні лише країни-члени НАТО.

«Наступного разу у нас, може бути, буде більше часу. І ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть такі зустрічі, але в цей раз формат з партнерами не передбачений», — заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що політика відкритих дверей Альянсу є найголовнішим досягненням, який дозволив поширити демократію та захист прав людини майже по всій Європі.

«Ми продовжуємо роботу з країнами-аспірантами такими як Грузія і Україна. Наш меседж: сфокусуйтеся на реформах, на посиленні збройних сил і служб безпеки, оскільки ми вважаємо, що це кращий спосіб для євроатлантичної інтеграції», — зазначив Столтенберг.