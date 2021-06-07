У НАТО заявили, що не мають консенсусу щодо надання Україні ПДЧ. Але на саміті узгодять окрему заяву

У Північноатлантичному Альянсі повідомили, що наразі серед країн-членів немає консенсусу стосовно надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це на конференції Democracy in Action розповів заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

«НАТО — організація, яка ґрунтується на консенсусі. Щодо цього питання консенсусу поки немає», — підкреслив він.

Але Джоане зазначив, що члени НАТО під час саміту в червні випустять спеціальну заяву, у якій підтвердять відданість політиці «відкритих дверей» і прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Заступник генсека пояснив, що Україні не варто засмучуватися, тому що свого часу схожа ситуація склалася й з Румунією, яку теж спочатку не хотіли приймати в НАТО.

«Спочатку не всі підтримували членство Румунії в НАТО. І був саміт у 1990-х, коли ми не отримали запрошення до НАТО, на яке сподівалися. Тоді ми мали велику проблему в комунікації з населенням з цього приводу. Але, як бачите, це змінилося — зараз я говорю з вами як представник НАТО», — розповів він.