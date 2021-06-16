Посол України в США зустрінеться з помічником Блінкена після переговорів Байдена і Путіна

У середу, 16 червня, в день переговорів американського президента Джо Байдена із російським лідером Володимиром Путіним, посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова проведе зустріч в Державному департаменті США.

Про це повідомили у пресслужбі Держдепу.

Згідно з розкладом, зустріч Маркарової з виконувачем обовʼязків помічника держсекретаря європейських та євразійських справах Філіпом Рікером відбудеться о 19:00 (02:00 за Києвом).