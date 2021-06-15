У Кремлі розповіли, як відбуватимуться переговори Байдена з Путіним і які питання обговорюватимуть

Зустріч президента США Джо Байдена із російським колегою Володимиром Путіним, яка запланована на 16 червня в Женеві, розпочнеться о 13:00 (14:00 за Києвом) і складатиметься з трьох частин.

Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, пише РБК.

«Перша [частина] — бесіда у вузькому складі, потім у розширеному. Потім невелика перерва на чай і каву, далі продовження переговорів», — розповів він.

За словами Ушакова, після цього президенти окремо виступлять на пресконференціях. Також він зазначив, що у Путіна після переговорів з Байденом запланована зустріч із президентом Швейцарії Гі Пармеленом.