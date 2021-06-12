Reuters: Байден відмовився від спільної пресконференції з Путіним

Президент США Джо Байден відмовився від спільної пресконференції з президентом Росії Володимиром Путіним за підсумками їхньої зустрічі в Женеві (Швейцарія) 16 червня.
Про це пише Reuters.
«Персональна пресконференція — це найзручніший формат, щоб чітко повідомити вільній пресі питання, які порушували на зустрічі — як з точки зору областей, в яких ми можемо домовитися, так і в областях, де у нас є серйозні побоювання», — повідомило агентству джерело в Білому домі.
Агентство зазначає, що Байден не хоче повторити досвід попереднього президента Дональда Трампа і його зустрічі з російським лідером у 2018 році у Фінляндії. Reuters нагадало, що виступ Путіна «призвів до шоку», коли Трамп піддав сумніву висновки своїх власних спецслужб про російське втручання у вибори та відверто лестив російському президенту.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що спільної пресконференції не буде, після завершення переговорів російський президент вийде з брифінгом до ЗМІ.
- Раніше у Кремлі та Білому домі офіційно підтвердили зустріч Путіна і Байдена — вона відбудеться 16 червня у Швейцарії. Байден раніше заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону і в окупованому Криму.