Reuters: Байден відмовився від спільної пресконференції з Путіним

Президент США Джо Байден відмовився від спільної пресконференції з президентом Росії Володимиром Путіним за підсумками їхньої зустрічі в Женеві (Швейцарія) 16 червня.

Про це пише Reuters.

«Персональна пресконференція — це найзручніший формат, щоб чітко повідомити вільній пресі питання, які порушували на зустрічі — як з точки зору областей, в яких ми можемо домовитися, так і в областях, де у нас є серйозні побоювання», — повідомило агентству джерело в Білому домі.

Агентство зазначає, що Байден не хоче повторити досвід попереднього президента Дональда Трампа і його зустрічі з російським лідером у 2018 році у Фінляндії. Reuters нагадало, що виступ Путіна «призвів до шоку», коли Трамп піддав сумніву висновки своїх власних спецслужб про російське втручання у вибори та відверто лестив російському президенту.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що спільної пресконференції не буде, після завершення переговорів російський президент вийде з брифінгом до ЗМІ.