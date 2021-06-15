В Кремле рассказали, как будут проходить переговоры Байдена с Путиным и какие вопросы обсудят

Встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, которая запланирована на 16 июня в Женеве, начнется в 13:00 (14:00 по Киеву) и будет состоять из трех частей.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РБК.

«Первая [часть] — беседа в узком составе, затем в расширенном. Затем небольшой перерыв на чай и кофе, потом продолжение переговоров», — рассказал он.

По словам Ушакова, после этого президенты отдельно выступят на пресс-конференциях. Также он отметил, что у Путина после переговоров с Байденом запланирована встреча с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.