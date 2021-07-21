Белый дом пригласил Зеленского на встречу 30 августа

США ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского 30 августа. Это будет первая его встреча с Джо Байденом.
Об этом говорится в заявлении Белого дома от 21 июля.
«Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года», — говорится в заявлении.
Белый дом отмечает, что этот визит подтвердит поддержку Украины в вопросах войны на Донбассе, а также поддержку в области энергетической безопасности и антикоррупционных реформах.
Перед этим Зеленский заявлял, что будет просить Байдена во время личной встречи об участии в переговорах по Донбассу.
Первый телефонный разговор Зеленского и Байдена состоялся 2 апреля 2021 года. Тогда американский лидер в который раз поддержал территориальную целостность и суверенитет на фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе.
- 16 июня в Женеве состоялась встреча Байдена и Путина, на которой они обсудили Украину, кибератаки, российско-американские отношения, Арктику и другие вопросы.
- Байден на итоговой пресс-конференции рассказал, что заявил лидеру России о полной поддержке Украины и готовности реагировать на атаки против союзников. Путин по итогам встречи был более многословным. Он сказал, что тему Украины они с Байденом затрагивали, но «не очень подробно».