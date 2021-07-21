Белый дом пригласил Зеленского на встречу 30 августа

Белый дом отмечает, что этот визит подтвердит поддержку Украины в вопросах войны на Донбассе, а также поддержку в области энергетической безопасности и антикоррупционных реформах.

Об этом говорится в заявлении Белого дома от 21 июля.

США ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского 30 августа. Это будет первая его встреча с Джо Байденом.

Перед этим Зеленский заявлял, что будет просить Байдена во время личной встречи об участии в переговорах по Донбассу.

Первый телефонный разговор Зеленского и Байдена состоялся 2 апреля 2021 года. Тогда американский лидер в который раз поддержал территориальную целостность и суверенитет на фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе.