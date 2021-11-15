В Украину прибыли 80 тонн боеприпасов от США

В Украину прибыло 80 тонн боеприпасов, переданных Соединенными Штатами Америки.
Об этом говорится в сообщении посольства США.
«Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины», — сообщили в ведомстве.
В посольстве добавили, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на $2,5 миллиарда.
- 22 октября сообщалось, что в Украину прибыла третья партия дополнительной военной помощи от Соединенных Штатов Америки стоимостью $60 млн. Среди груза есть боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование.
- 22 сентября Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год, в том числе увеличение помощи Украине в сфере безопасности на $50 миллионов. Если в декабре законопроект примут, Украина получит $300 миллионов помощи.