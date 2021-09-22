В Конгрессе США одобрили увеличение помощи Украине до $300 миллионов

Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год, в том числе увеличение помощи Украине в области безопасности на $50 миллионов.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Как отмечается, в случае принятия законопроекта Украина получит $300 миллионов помощи в области безопасности.

Также законопроект предусматривает введение санкций против лиц, каким-либо образом связанных с газопроводом «Северный поток — 2». В то же время руководители Пентагона и Госдепа должны подать детальный отчет о финансовых преимуществах от запуска газопровода для России и о рисках от его деятельности для Украины, европейских партнеров и НАТО.